Volley B, Titan Services San Marino all'esordio sul parquet amico

Sport

Repubblica San Marino

| 15:38 - 13 Ottobre 2021

Il coach della Titan Services Stefano Mascetti.

Nel week-end tornano i campionati di serie B maschile e serie D femminile (quest’ultimo dopo un anno di stop). La Titan Services San Marino, squadra maschile della società Beach & Park guidata dal presidente Leo Gennari, si appresta ad affrontare il terzo campionato consecutivo in serie B. Inserita nel girone G, quello “marchigiano”, esordirà sul parquet amico di Serravalle sabato 16 ottobre alle 18.30 contro Osimo. A coach Stefano Mascetti abbiamo chiesto cosa si aspetta. “Ripartiamo dopo un campionato un po’ particolare e non conosciamo le squadre di questo girone come quelle del girone emiliano-romagnolo – spiega. – Per i ragazzi può essere un ostacolo in più da superare ma anche un modo per accumulare esperienze. Dell’Osimo abbiamo visto qualche amichevole ma è chiaro che si tratta di partite non molto indicative. Ho comunque avuto l’impressione di una squadra solida con un opposto che schiaccia forte. Sono allenati da Roberto Masciarelli, un grande della nostra pallavolo che è una garanzia anche come coach. In questa prima partita, quello che m’interessa di più, è il giusto approccio dei ragazzi”. Serie D femminile Il 16 ottobre parte anche il campionato di serie D femminile nel quale è impegnata la Beach & Park donne. Le squadre iscritte sono undici: oltre alle titane, due riminesi (Athena e Volley Team San Giuliano); altre quattro del circondario (Riccione, Villa Verucchio, Coriano e Santarcangelo); due di Ravenna (Portuali e Teodora) e due del forlivese (Raimbow Forlimpopoli e Libertas Forlì). L’esordio per le ragazze di coach Wilson Renzi è con il San Giuliano sabato 16 alle 19 nella palestra di via Briolini a Rimini. “Abbiamo incontrato il San Giuliano in amichevole ma, più che basarci sulle caratteristiche delle avversarie, credo sarà importante pensare al nostro gioco – dice coach Renzi. - So che non avrò Martina Muraccini, una delle giocatrici più esperte e anche Veronica Renzi, una 2007 molto promettente, ha problemi. Siamo un po’ contate e vedremo di fare del nostro meglio. Avrò in campo tre sedicenni e due diciottenni. Sono anche curioso di vedere come andranno le cose dopo un anno di stop del campionato”. Gli obiettivi di questa stagione? “Le ragazze sono futuribili ma devono lavorare, sono davvero molto giovani. – Sottolinea coach Renzi. - Lo scopo è farle crescere puntando a un buon campionato, interfacciandoci sempre con Cristiano Lucchi, il Commissario tecnico della nazionale. Si ragiona in ottica 2025 per dare alla nazionale un gruppo di giocatrici pronte per le competizioni internazionali”. Nella foto: Wilson Renzi. Ufficio stampa Federvolley San Marino San Marino, 13 ottobre 2021.