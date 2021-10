Misano, in corso la pulizia degli argini del Conca

Attualità

Misano Adriatico

| 13:44 - 13 Ottobre 2021

I lavori di pulizia e di riqualificazione dell'argine.

Sono in corso i lavori di pulizia degli argini del fiume Conca, con lavori di sfalcio e pulizia delle aree fluviali in cui si inserisce il sentiero naturalistico. L’intervento di manutenzione è eseguito dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna.



Contestualmente il Comune di Misano interverrà nei prossimi giorni per integrare i lavori di pulizia e di riqualificazione dell'argine interno nella zona del Conca tra il sottopasso ferroviario e il ponte del lungomare a Portoverde, area molto frequentata.



“La manutenzione e la pulizia degli argini – spiega l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi – è fondamentale per il mantenimento del nostro patrimonio naturalistico e ambientale. A ciò si aggiunge un aspetto non secondario legato alla sicurezza in una zona che è molto frequentata non solo da chi pratica attività sportiva ma anche da bambini e famiglie”.