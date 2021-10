Calcio Promozione, colpo Gambettola: ecco il centrocampista Emiliano Vukaj

Sport

Gambettola

| 12:38 - 13 Ottobre 2021

Emiliano Vukaj.

Il Gambettola (Promozione) mette a segno un altro importante colpo di mercato. Dal Sant’Ermete – dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni e iniziato la quinta - arriva il centrocampista col vizio del gol Emiliano Vukaj, classe 1995. Cresciuto nel Bellaria ha militato anche in serie D col club biancazzurro, poi il passaggio al Sant’Ermete dove oltre a segnare parecchi gol ha mostrato qualità tecniche, fisiche e di leadership. Nell’ultima stagione ha militato nella Savignanese in Eccellenza tornando poi a Sant’Ermete.

Altro innesto il giovane attaccante classe 2004 Pietro Balestreri, che arriva dalla Fortitudo Bagheria, in Sicilia: un innesto per rendere il pacchetto under più competitivo.

“Cercavamo un centrocampista di qualità e l’abbiamo individuato in Vukaj che conosciamo molto bene per il suo valore – spiega il dg Giorgio Screpis – siamo convinti che possa farci fare la differenza”. Il Gambettola è secondo in classifica (13 punti) alle spalle del Pietracuta (15), un duello che infiamma il campionato con altre squadre come il Misano (12) che possono inserirsi nella lotta al vertice. La società mette nel mirino la svista arbitrale di domenica scorsa quando il direttore di gara sull’1-1 non ha accordato un rigore (fallo di mano in area) scatenando le proteste della squadra e in particolare