Ministro Garavaglia in visita a Bellaria Igea Marina, incontro con istituzioni e cittadini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:27 - 13 Ottobre 2021

Ministro Garavaglia con il sindaco Giorgetti.

Nella giornata di martedì il Ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia è stato in visita a Bellaria Igea Marina

Il Ministro ha potuto vedere in prima persona alcuni poli di interesse della città, come il Museo la Casa Rossa di Alfredo Panzini e la mostra di modellini di barche e vele storiche delle famiglie marinare locali. Con il Sindaco Filippo Giorgetti e con gli altri amministratori di Bellaria Igea Marina, si è parlato poi di turismo, concessioni ed azioni per riqualificare le strutture, novità quest'ultima nell'agenda del Governo già nei prossimi giorni.

Incontrati, infine, i volontari, le associazioni, la Fondazione Verdeblu e lo staff degli uffici IAT: il cui lavoro di squadra sul fronte degli eventi e del turismo è esempio di sussidiarietà e collaborazione.