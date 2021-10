Alta Valmarecchia in lutto per la scomparsa di Christian Podestà, giovedì i funerali a Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 09:39 - 13 Ottobre 2021

Christian Podestà.

"Christian rimarrà per sempre nella memoria e soprattutto nel cuore di tutti noi. Grazie di cuore, grazie per essere vicini ai nostri genitori e a noi tutti in questo triste momento".

Cristina ed Omar i fratelli di Christian Podestà, il 40enne scomparso la scorsa settimana e poi trovato senza vita nelle Marche, ringraziano per il grande affetto ricevuto in queste ore difficili.



La scomparsa di Christian ha sconvolto tutta la comunità dell'Alta Valmarecchia dove era molto conosciuto e benvoluto.



I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, giovedì 14 ottobre, alle 15. Questa sera (mercoledì) alle 20.30 il rosario presso la Cattedrale di Pennabilli. Domani alle 14.30 partenza dall'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria per raggiungere Pennabilli dove, in Cattedrale, verrà celebrato il funerale. Dopo la celebrazione delle esequie, Christian riposerà nel cimitero di Pereto.



Ai familiari di Christian le condoglianze della redazione di altarimini.it.