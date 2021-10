Sport

Rimini

| 17:41 - 12 Ottobre 2021

L'esultanza di Ferrara.

Il Rimini FC comunica che i tagliandi per la gara Sammaurese vs Rimini in programma sabato 16 ottobre alle ore 15:00, si potranno acquistare presso la biglietteria dello stadio “Romeo Neri” nei seguenti giorni e orari:

giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:30

venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30



PREZZI

Settore ospiti € 10,00

Tribuna € 12,00

Si ricorda che per i ricorda che per accedere allo stadio è obbligatorio il Green Pass e l’utilizzo della mascherina.