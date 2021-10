Coronavirus: a Rimini 12 casi tutti sintomatici, calano ricoveri in terapia intensiva in regione

Attualità

Rimini

16:28 - 12 Ottobre 2021

Bollettino Covid 12 ottobre 2021.

Sono 12 i nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 per il territorio riminese, tutti sintomatici. In settimana sono stati finora 22 (media 11 al giorno, in calo). In regione sono invece 157 su i 25.114 tamponi, tasso di positività 0,6%. A Rimini rimangono ricoverate tre persone in terapia intensiva, in regione sono 42 (-4). Nei reparti Covid salgono a 338 (+16). Nessun decesso per il nostro territorio, due in regione: una 93enne di Parma e una 87enne di Bologna.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 46 nuovi casi, seguita da Bologna (37); poi Reggio Emilia (17), Rimini (12), Parma e Cesena (9 casi ciascuna) e Modena (8); quindi Piacenza, Ferrara e Forlì con 6 casi a testa; infine, il Circondario Imolese con 1 caso.