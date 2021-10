San Giovanni: 110.000 euro per le famiglie in difficoltà, bando per i nuovi contributi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:18 - 12 Ottobre 2021



Da oggi (martedì 12 ottobre) per ulteriori trenta giorni si riaprono i termini a San Giovanni in Marignano per i contributi del bando legati al progetto "operazione famiglia". L'amministrazione comunale ha stanziato 110.000 euro. I beneficiari degli aiuti devono presentare i seguenti requisiti: essere nuclei familiari in situazione di fragilità economica non determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso di attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore a 10.000 euro, oppure nuclei familiari in situazione di fragilità economica causata dalla diminuzione dei redditi dovuti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso di attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore a 35.000 euro. In entrambi i casi, occorre anche che il nucleo non debba possedere un patrimonio mobiliare (c/c postali, bancari, depositi, fondi) superiore ad € 10.000,00 alla data del 30.09.2021.



Insieme alle spese per affitto (70% quota mensile), mutuo prima casa (70% rata mensile), buoni spesa (1 componente: € 200, 2 comp.: € 250, 3 comp.: € 350, 4 comp.: € 400, 5 comp. o più: € 500), utenze (fino a 300 euro), bonus cultura (fino ad un massimo di 100 euro), spese scolastiche (fino a 200 euro), sono state introdotte quelle relative alla pratica sportiva (fino a 100 euro) ed alla frequentazione del Nido Comunale (fino a 200 euro). "Alcune voci sono state, allo stesso tempo, aumentate nella copertura, proprio per potenziare un sostegno concreto ed il più possibile tangibile", spiega l'amministrazione comunale.