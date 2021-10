Calcio D, Andrea Montanari si accasa all'Imperia dove trova Alessio Petti

Sport

13 Ottobre 2021

Andrea Montanari.

L'ex centrocampista del Rimini Andrea Montanari, classe 1986, si è accasato all'Imperia, club del girone A della serie D, che pripro in questi giorni ha cambiato proprietà. Va ad aggiungersi ad Alessio Petti, altro ex biancorosso (insieme per due stagioni, (2017-18 e 2018-19), esterno mancino, che era con montanari a Monterosi, neopromosso in serie C (cinque promozioni dalla D alla C). Con le sue 378 presenze tra Serie C Montanari si candida ad un ruolo da leader e fulcro del gioco nerazzurro. C'è un altro ex romagnolo in rosa, l'attaccante Aleksander Grazhdani, lo scorso anno al Corticella. Il club ha cinque punti e deve risalire la corrente. Primo il Chieri (12), secondo il Novara (11) di Dardan Vuthaj (4 gol) e Tommaso Tentoni. Nel prossimo turno l'Imperia affronterà tra le mura amiche il Borgosesia.