Spadarolo, sorpresi due giovani con bici rubate. Vivevano in subaffitto in una casa popolare

Cronaca

Rimini

| 14:13 - 12 Ottobre 2021

Le biciclette sequestrate.



Intervento della squadra giudiziaria della Municipale in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Spadarolo, a seguito di alcune segnalazioni. Due giovani extracomunitari, un 22enne e un 25enne, sono stati fermati con due biciclette risultate rubate - perciò sono ora indagati per ricettazione - ma non solo: dagli accertamenti è emerso che i due avevano ricevuto in sub-affitto l'appartamento. Secondo quanto dichiarato dagli stessi, pagando un canone mensile di 200 euro. La Polizia Municipale ha effettuato i controlli con l'unità cinofila, non rinvenendo droga: l'unico stupefacente è quello che il 22enne ha consegnato spontaneamente, una modica dose che gli è costata la segnalazione in Prefettura.



I proprietari delle due biciclette rubate (una elettrica) non sono stati ancora rintracciati. Pubblichiamo le foto, invitando i proprietari a contattare la polizia municipale al numero 331 - 4041156. E' richiesta la denuncia di furto sporta a suo tempo.