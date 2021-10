Torna il capodanno più lungo del mondo: Rimini punta sugli eventi e sui turisti esteri per il 2022

Attualità

Rimini

| 13:55 - 12 Ottobre 2021

Piazza Cavour durante il capodanno più lungo del mondo (foto pre Covid).



A Rimini ritorneranno gli eventi del capodanno più lungo del mondo, seppur nel rispetto delle normative anti-covid. Lo annuncia il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, evidenziando che i grandi eventi, assieme alla ripartenza degli eventi fieristici e congressuali, sarà determinante per la piena ripresa del turismo. Il futuro del settore sarà al centro dei dibattiti del Ttg, in programma a Rimini Fiera fino al 15 ottobre. Nel 2021, senza attività fieristica e congressuale e con il forte calo del mercato esterno, il turismo ha tenuto discretamente, grazie al mercato nazionale. Per il 2022 l'obiettivo è recuperare i turisti esteri, con una campagna di promozione internazionale del prodotto turistico di costa e di entroterra, con una sinergia tra tutti i comuni. Sadegholvaad si dice però preoccupato per "le proiezioni inflattive, causate dall’aumento stellare del prezzo delle materie prime e la susseguente ricaduta sui consumi delle famiglie". Tra le conseguenze è possibile anche "una doccia gelata sull'industria turistica nazionale, ancora febbricitante". Il primo cittadino di Rimini richiama ancora una volta il governo alle proprie responsabilità: "Occorrono interventi diretti e indiretti da parte dello Stato italiano perché, dalla contrazione dei consumi pro capite, quello che rischia davvero di uscirne ancora una volta con le ossa rotte è proprio il turismo".