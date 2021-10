Rimini, città blindata per il corteo di protesta contro green pass

Attualità

Rimini

| 13:37 - 12 Ottobre 2021

La Prefettura di Rimini: qui si fermerà il corteo dei "No green Pass".

Venerdì 15 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro, il movimento "no green pass" sfilerà in corteo a Rimini. Raduno alle 10 in piazza Cavour, dove sono previsti interventi dal palco, poi il corteo si sposterà verso corso d'Augusto, fermandosi davanti alla Prefettura. L'iniziativa è organizzata dal movimento 3V che ha eletto a Rimini un consigliere comunale, Matteo Angelini, che ha precisato: "Non siamo Roma", rassicurando sul fatto che il corteo sarà pacifico. La Questura di Rimini è pronta però a intervenire, secondo quanto trapela: al primo disordine il corteo sarà sciolto. Dal sindaco Jamil Sadegholvaad è partita la richiesta al Prefetto per una massima attenzione sul corteo.