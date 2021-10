Arrestato spacciatore 18enne a Viserba, aveva marijuana e oltre 1300 euro in contanti

Cronaca

Rimini

| 12:21 - 12 Ottobre 2021

Immagine di repertorio.

A spasso con marijuana in borsa e oltre 1300 euro in contanti: la Polizia ha arrestato un 18enne a Viserba. Nel primo pomeriggio di lunedì gli agenti hanno controllato due ragazzi in via Eritrea. Uno dei due, il 18enne, è apparso subito agitato. Alla domanda dei poliziotti se avesse qualcosa da nascondere, per tutta risposta ha tirato fuori dalla borsa tre involucri con marijuana. Sempre nello stesso borsello si trovavano anche 1310 euro in banconote di piccolo taglio.

Nel garage dell'abitazione del 18enne, in una borsone da palestra, c'era un barattolo di vetro con dentro un sacchetto di plastica con 70,85 grammi sempre di marijuana e un bilancino di precisione.

Tutto è stato sequestrato. Il 18enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.