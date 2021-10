Ritmica, Ginnastica Rimini si qualifica al Campionato Nazionale Gold

Sport

Rimini

| 11:59 - 12 Ottobre 2021

Anastasia Crocione.

Ci sarà anche Anastasia Crocione a gareggiare per la Ginnastica Rimini di ritmica al Campionato Nazionale Gold di Specialità, al quale la giovane ginnasta allenata da Nani Londaridze e Letizia Rossi si è qualificata con due attrezzi nella categoria Junior 2-3. La classe 2006 riminese è stata infatti tra le protagoniste della Zona Tecnica Interregionale, tenutasi a Caorle. Sulla pedana veneta la Crocione è salita sul secondo gradino del podio alla palla ed al terzo al cerchio, mentre le compagne di club Aurora Sabatini ed Elisa Badioli avevano precedentemente staccato il biglietto nell'Individuale fregiandosi del titolo regionale emiliano-romagnolo rispettivamente tra le Junior 2 e le Junior 3. Soddisfatta ovviamente la presidentessa Elena Aumiller, che ha anche incassato altri cinque pass per il Campionato Interregionale Individuale di Cantalupa (TO) nella prova di Ravenna. Uno lo ha conquistato Virginia Galeazzi col terzo posto nella categoria Allieve 3 del Campionato Regionale Gold, mentre i restanti quattro sono stati ottenuti da Sofia Pozzi, Indya Battistini, Linda Della Rosa ed Alessandra Morelli, nell'ordine piazzatesi quarta, ottava, nona ed undicesima tra le Allieve 4.