Calcio giovanile, Gabicce Gradara: hurrà per Allievi e Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 11:29 - 12 Ottobre 2021

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Altra giornata positiva per le giovanili del Gabicce Gradara. Non è scesa in campo la Juniores, successi per Allievi e Giovanissimi 2008.

ALLIEVI

La squadra di mister Magi si impone fuori casa sul Vismara 2008 con il punteggio tennistico di 2-6 (0-5 dopo il primo tempo). Il Gabicce Gradara si fa vedere subito al 1' con un tiro da fuori di Petese e al 7’ dal limite dell'area Morini con un tiro di sinistro prende la traversa. Il Vismara all'11' ha la grande occasione di passare in vantaggio con Dominici che davanti alla porta tira fuori. Risponde la squadra ospite al 16' con Gaggi: tiro a lato.

Dopo un tiro a lato di Morini servito da Gaggi, ecco al 21’ lo 0-1. Mancini da metà campo con un' azione personale sulla fascia sinistra entra nell'area di rigore avversaria e dopo aver vinto un paio di contrasti davanti al portiere non sbaglia. Palla al centro e gli ospiti vanno di nuovo in gol con un diagonale di Fuzzi ben servito da Morini: 0-2. Al 25' Gaggi si libera in area di rigore del difensore e impegna il portiere locale Ferracuti. Al 30' svarione della squadra ospite, De Angelis supera Nobile con un pallonetto, il gol sembra ormai certo ma sulla linea di porta è lesto ad arrivare Mancini che respinge fuori area la palla. Il terzo gol del Gabicce Gradara al 41' su punizione di Morini da venti metri che sorprende il portiere: 0-3. Un minuto dopo, il Gabicce Gradara trova il quarto gol con Petese che approfitta di una disattenzione del centrocampo avversario e da fuori area realizza lo 0- 4.

Il Gabicce Gradara è inarrestabile, al 43' Gaggi è lesto ad impossessarsi in area della palla e fa cinquina. Nel secondo tempo il Vismara prova a reagire. Al 56’ Morini nella propria area di rigore colpisce fallosamente un avversario mentre sta per calciare: Boiani batte il rigore, ma Borselli - subentrato nel secondo tempo a Nobile - con una gran prodezza respinge la palla in angolo. Il Vismara non demorde e subito ancora Borselli non si fa trovare impreparato su Venturini, poi De Angelis manda alto sulla traversa.

Al 61' si rivede il Gabicce Gradara con Giannone (traversa da fuori area) e due minuti dopo ancora Giannone mette alla prova Ferracuti. Per due volte Fronzoni sfiora la marcatura, così Giannone. All'82' la squadra locale con spreca una facile occasione Baioni che un minuto dopo di testa su calcio d'angolo realizza la rete della bandiera. Neanche il tempo di gioire e all' 85' Roberti ristabilisce le distanze con il primo gol stagionale insaccando la palla ben servita dal fondo da Franca: 1-6. Il finale riserva un altro calcio di rigore per il Vismara, causato da un'avventata uscita di Borselli sull'avversario. Questa volta si incarica di batterlo De Angelis che non fallisce il 2-6 finale.

Prossimo match domenica 17 ottobre alle ore 11 contro il New Accademy.

GABICCE GRADARA: Nobile (1' s.t. Borselli), Bacchini (1' s.t. Franca), Moutatahhir (1' s.t. Battistelli), Della Chiara, Mancini (18' s.t. Zampolini), Semprini, Finotti, Petese (16' s.t. Roberti), Gaggi (7' st. Giannone), Morini, Fuzzi (15' s.t. Fronzoni). All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara - K Sport Montecchio 0-1

Partita con poche occasioni ma con il risultato beffardo per i padroni di casa che fanno vedere per gran parte della partita una netta superiorità territoriale. Al 18°la partita si accende con una ammonizione a Mboup per presunto fallo da dietro, al 20’ ancora veementi proteste dei padroni di casa per un netto tocco di braccio dentro l'area di rigore: per l'arbitro tutto regolare. Al 22’ il Gabicce Gradara batte una punizione di seconda in area del Montecchio per un passaggio volontario al portiere che prende la sfera con le mani: tiro di poco alto sulla traversa di Magi Samuele. Al 34’ l'occasione più ghiotta della partita con incursione di Sarli e assist per Boccalini che davanti al portiere colpisce la traversa. Nella ripresa al 18’ bel tiro da fuori area di Sarli di un soffio alto, al 23’ si fa vedere per la prima volta in maniera pericolosa il K Sport: il portiere Ricci salva la porta con un doppio intervento, ma al 28’ in seguito ad una punizione molto contestata arriva il gol della squadra ospite in mischia nell'area. La partita diventa nervosa è dopo il fischio finale l'arbitro estrae il cartellino rosso per proteste per Sciuto .

Prossima partita domenica 17 a Santa Veneranda contro il New Academy.

GABICCE GRADARA: Ricci (24’ st.Gaggi), Mboup(21’ st. Della Costanza), Del Bene, Sciuto, Pataracchia (8’ st.Farroni), Rossi, Boccalini (15’ st. Gaudenzi), Buccino, Magi Filippo (24’ st. Pontellini), Magi Samuele, Sarli. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – Villa San Martino 3-2

Successo da applausi della squadra di Gaudenzi che in rimonta - dallo 0-2 - ha battuto il Villa San Martino per 3-1. Sotto di due gol a fine primo tempo, il Gabicce Gradara nella ripresa si è fatto valere e con cuore e bel gioco ha ribaltato il match dimostrando grande volontà e spirito di squadra. Al 10’ è andato a segno Terenzi, imbeccato in profondità da Guidi, che in area ha evitato un avversario infilando la palla a fil di palo. Galvanizzato nel morale, il Gabicce Gradara successivamente su azione di calcio d’angolo di Ferraj con Andruccioli in mischia ha ritrovato il 2-2. Infine il 3-2 nato da una azione corale rifinita ancora da Guidi per Terenzi preciso nella conclusione vincente.

Prossimo match domenica alle 11 sul campo dell’Accademia Montecchio.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (15' st. Bana), Gasperini, Colombari (5' pt. Ricci), Rossi, Sciuto (25' pt. Ferraj), Rossini, Guidi, Annibalini, Donati (25' pt. Terenzi), Andruccioli (25' st. Fiorillo). All. Gaudenzi.