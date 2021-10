Una nuova casa per i carabinieri forestali di Morciano di Romagna

Attualità

Morciano

| 11:00 - 12 Ottobre 2021

Morciano di Romagna.

E' stata raggiunta in questi giorni l'intesa tra il Comune e il Comando Regione Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna per l'individuazione di una nuova sede destinata ad ospitare i militari che operano nel territorio della Valconca. La stazione troverà posto all'interno del complesso ex Ghigi, che si prepara a diventare un piccolo polo dei servizi che accoglierà al suo interno anche gli uffici di Inps, Agenzia regionale del lavoro e Sportello sociale.

L'amministrazione comunale del sindaco Giorgio Ciotti, che fin dal suo insediamento si era posta l'obiettivo di garantire ai carabinieri forestali le migliori condizioni logistiche possibili per preservare sul territorio questo fondamentale presidio, ha proposto ai comandi superiori dell'Arma la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo degli spazi. Il Comando Regione ha confermato la propria disponibilità, evidenziando come la sede proposta soddisfi appieno le esigenze in termini di metratura e sicurezza.