Nasce InCosta Club Rimini, la nuova casa del Jazz: venerdì inaugurazione con un concerto

| 10:56 - 12 Ottobre 2021

Il chitarrista milanese Luciano Zadro.

Venerdì 15 Ottobre in occasione del Festival Nazionale dei Jazz Club italiani, ITAClub Jazz Festival, a Rimini verrà inaugurato InCosta Club Rimini, col concerto organizzato da Italia Jazz Club, l’associazione nazionale dei Jazz Club Italiani, in collaborazione con Ass. Quattro Quarti, “Benson, Chick Corea, Weckl Project”.

Il Jazz a Rimini è vivace, tanti sono i musicisti e gli appassionati di questo genere e purtroppo anche l’ultimo club di jazz riminese ha spento le sue mille luci. Occorreva un luogo dove tornare ad esprimersi, ad incontrarsi, a suonare insieme. Ass. Quattro Quarti ha deciso che era ora di dare una casa al Jazz Riminese. Ecco perché nasce InCosta Club, il Jazz Club di Rimini, ad un passo dal centro storico. Una bomboniera con le sue tende color ottanio che ci riportano fra le onde del mare, un pianoforte a coda che primeggia nella sala, un bar insolito tutto da scoprire e gustare e soprattutto l’energia e le voglia di stare insieme che la musica sprigiona. In un periodo come questo è certo una grande scommessa, ma “l’Incontro” che è proprio il tema dell’ITAClub Jazz Festival 2021, e il desiderio di vivere insieme la musica ha spinto Quattro Quarti a questo passo.

Il piccolo locale si trova all’interno della BIM Music Academy di Rimini, accanto alla Coop delle Celle e si inaugurerà con un concerto con le musiche di tre grandi protagonisti del jazz mondiale: George Benson, Chick Corea e Dave Weckl. Una serata Jazz, Fusion, Elettrica, R&B in cui il ritmo, gli obbligati, l’energia, la perfetta sintonia musicale terranno il pubblico sempre presente e coinvolto. Leader della serata sarà il chitarrista milanese Luciano Zadro, che ha collaborato con importanti musicisti del panorama jazz italiano e americano esibendosi nei principali jazz club di tutta Italia ed all’estero. Con lui Monia Angeli, che dopo aver girato l’italia con la sua voce, ha scelto Rimini come propria casa fondando la BIM Music Academy (che vanta già tre sedi sul territorio romagnolo) e InCosta Club con Ass. Quattro Quarti. Al pianoforte a coda Stefano Nanni, già direttore d’orchestra a Sanremo, pianista per Pavarotti e Bobby McFerrin, arrangiatore per Negramaro ed Elisa. Al basso lo storico Giorgio Fabbri e alla batteria Gianluca Nanni con all’attivo oltre 300 dischi e attualmente in tour con Raphael Gualazzi. Il concerto avrà inizio alle ore 21 Prenotazione obbligatoria al 3284599812 – bimmusicacademy@gmail.com