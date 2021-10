Il Festival dedicato al Jazz arriva anche a Rimini

Eventi

Rimini

| 10:24 - 12 Ottobre 2021

Foto di repertorio..

L'associazione Italia Jazz Club presenta ItaClub Jazz Festival, il Festival dei Jazz Club italiani che dall'8 al 15 di ottobre, produrrà più di 60 attività realizzate in 23 dei più importanti jazz club italiani, distribuiti in tutto il territorio nazionale che aderiscono all'associazione Italia Jazz Club.



Tema centrale del Festival sarà l'incontro, il momento di condivisione creativa, di scambio tra artisti così come tra musicisti e pubblico. "Tutto questo è mancato, a causa delle misure di contenimento della pandemia, abbiamo dovuto rinunciare alla ricchezza che infonde essere autori e spettatori dell'arte". Spiegano gli organizzatori.



ItaClub Jazz Festival accenderà i riflettori su questi luoghi, sottolineandone il loro valore sociale e culturale, che hanno vissuto lunghi periodi di difficoltà, chiusi e silenziosi per troppo tempo ma che hanno resistito portando avanti la loro vocazione di luogo di incontro.



La data del 15 di ottobre è stata indicata da Italia Jazz Club come la "Giornata nazionale dei jazz club italiani" nell'ottica di ottenerne in prossimo futuro un riconoscimento istituzionale. In questa giornata tutti i jazz club aderenti al Festival proporranno un evento, come una grande festa diffusa da nord a sud in tutta Italia.



Rimini Jazz Club e Fondazione Isal



"Anche noi del Rimini Jazz Club ci siamo uniti a questo importante progetto. Volevamo aggiungere la nostra voce, se pur giovane, al coro di grandi club che hanno fatto la storia del jazz italiano", così annuncia la presidente del Club, Cristina Vitri.





Anche in questa occasione il Rimini Jazz Club sarà affiancato dal suo sponsor etico Fondazione ISAL che dal 1993 si occupa di ricerca e formazione medica sul dolore cronico, sostegno e cura delle persone che ne sono affette. "La Fondazione è una realtà virtuosa del nostro territorio con riconoscimenti nazionali e internazionali che sosteniamo in occasione dei nostri eventi con lo scopo di diffondere il suo importante lavoro in campo scientifico e sociale".





Di seguito, gli eventi di Rimini Jazz Club in occasione di ItaClub Jazz Festival:





Il 13 ottobre al Teatro Supercinema con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna, Mauro Mussoni: Quintet – Follow The Flow.



Presentazione in anteprima del lavoro discografico di Mauro Mussoni in uscita a breve. Un quintetto rinnovato nell'organico e nelle timbriche sempre particolari alle quali si aggiungono le sonorità del flauto traverso e dell'alto sax. L'album è pubblicato per Wow Records e contiene esclusivamente brani originali composti ed arrangiati da Mauro Mussoni per una formazione particolarmente affiatata e capace di portare la musica verso direzioni inaspettate.





Il 15 ottobre Ca' Saiano Poggio Torriana - Giornata dei Jazz Club italiani, Roberto Monti solo guitar - Reading Suonato e Jar Pics.





Venerdì 15 ottobre in occasione de "La Giornata Nazionale dei Jazz Club": Reading Suonato con Roberto Monti e Jar Pics, mostra fotografica dei live Jazz Allround Rimini.

Roberto Monti, chitarrista eclettico, scrittore e sperimentatore di nuovi linguaggi proporrà un solo/reading attraverso il quale il suo immaginario riecheggia e rivive indistintamente tra note e parole. Ci vedremo a Ca' Saiano, luogo che ha ospitato home concert e momenti conviviali. Sarà un aperitivo sociale, mentre Monti racconterà le sue storie tra parole e musica e le immagini di JAR ci ricorderanno momenti vissuti nei club del nostro territorio che hanno ospitato negli anni i live jazz.