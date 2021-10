Bar va in ferie, vicino esulta: "Così anche noi ci riposiamo". Cartelli ironici tappezzano il locale

Attualità

Di Riccardo Giannini



Il bar che chiude per le meritate ferie dei due titolari, il cartello affisso sulla saracinesca del locale che avvisa della momentanea chiusura e un altro cartello, attaccato da un vicino, che ha scelto questa forma di comunicazione per fare le proprie rimostranze - benché affiancate da un emoticon sorridente - evidentemente per il sonno disturbato dagli schiamazzi degli avventori. Ma ciò che è successo a Pennabilli è un fatto bizzarro e che strappa più di un sorriso, perché in poche giorni quella saracinesca si è riempita di cartelli goliardici.



La cittadinanza ha infatti voluto partecipare a quello che è diventato un vero e proprio gioco. Ma facciamo un passo indietro.



Il bar in questione è il Caffè della Nina, attività aperta il 29 luglio 2020 da due giovani del posto, entrambi 35enni: Filippo Bovi e Giorgio Guerra Ricci. Un investimento significativo in un momento di grande incertezza. "Era il nostro sogno aprire un'attività in proprio", racconta Filippo, che lavorava già nella ristorazione, mentre il suo socio era geometra. "Abbiamo aperto un bar che è frequentato da persone di tutte le età, ma soprattutto dai giovani, non solo di Pennabilli. Si è creata una bella situazione", commenta Filippo. Fin qui una bella storia di giovani imprenditori che investono in un territorio, l'Alta Valmarecchia, a rischio spopolamento, e che offrono ai giovani un luogo di svago in cui trascorrere le serate. Poi domenica 3 ottobre i due soci sono partiti per le vacanze e, come da consuetudine in questi casi, hanno affisso il cartello di avviso "chiusi per ferie" sulla saracinesca del bar, dando appuntamento per la riapertura (venerdì 15 ottobre).



"Bravi!! Fate bene, così anche noi ci riposiamo", è la scritta apparsa su un secondo cartello, inaspettatamente affisso sulla saracinesca, accompagnato dal disegno di una faccina che ride e dalla firma "Il vicinato". Una rimostranza - va detto con tono piuttosto pacato e ironico, anche per l'uso dell'emoticon - che ha fatto scoppiare un vero e proprio tormentone. Un terzo cartello è stato infatti affisso con l'iconico logo del film "V per vendetta", che in questa occasione diventa..."V per vicinato", e la scritta "Sono stato io non mi prenderete". Al terzo ne sono seguiti molti altri: nel momento in cui scriviamo sono dodici.



C'è chi ha scritto "abbassate il volume delle campane..Scusate ho sbagliato porta", firmato Equivicino; c'è chi ha ironizzato sulla vicenda, scrivendo "Il paese è piccolo e il vicinato mormora". C'è chi aspetta di brindare alla riapertura del bar: il vi-cin cin-ato. "Io e il mio socio eravamo in vacanza, io a Roma e lui a Tenerife, ci sono arrivate le foto. E' stata una cosa sorprendente, anche perché oggi in genere le cose si dicono solo sui social", racconta divertito Filippo. L'identità del "contestatore" è ignota ("Ma abbiamo ricevuto messaggi dei vicini che si dissociavano da quel cartello, dicendo peraltro che in caso di criticità ci avrebbero detto le cose in faccia, anzi ci hanno detto di essere contenti per aver portato un po' di vita in paese"), tuttavia i cittadini di Pennabilli gli devono un po' di gratitudine. Il suo gesto infatti ha scatenato ironia e un pizzico di fantasia, in un momento in cui una risata non guasta.