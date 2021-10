Calcio D, Forlì in crisi: il presidente Cappelli ordina il silenzio stampa

Sport

Forlì

18:19 - 11 Ottobre 2021

Una formazione del Forlì (foto dalla pagina Facebook della squadra romagnola).

C’è maretta in casa del Forlì. Da oggi tutti in silenzio stampa: la medicina giusta – credono i presidenti - quando le cose non girano per il verso giusto. Mah...

Lo annuncia sul sito del club il presidente Gianfranco Cappelli: “Comunico che tutti i tesserati del Forlì F.C., da oggi non rilasceranno dichiarazioni, onde evitare incomprensioni o strumentalizzazioni. Sono dispiaciuto per i tifosi che vengono allo Stadio e ci sostengono ma in questo momento non stiamo ottenendo i risultati sperati. La squadra deve rimanere tranquilla, abbiamo la priorità di capire quello che non funziona e questo possiamo farlo solo rimanendo uniti ed impermeabili”.

Il Forlì è al sestultimo posto con 5 punti con tre gol fatti e 5 subiti: un bilancio non proprio in linea con le attese della vigilia.