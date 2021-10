Basket B, tre squadre a punteggio pieno: Roseto, Kienergia Rieti e Giulianova

Sport

Rimini

| 17:48 - 11 Ottobre 2021

Tre squadre a punteggio e Cesena che compie l’impresa superando in casa la Real Sebastiani Rieti. Questi sono soltanto alcuni degli spunti di una seconda giornata davvero ricca ed intensa.

La copertina se la guadagnano i Tigers Cesena (Nwokoye 16) riscattando il ko dell’esordio grazie al successo sulla Real Sebastiani Rieti (Traini 17) 61-58 in un match sempre condotto. Emozioni fino all’ultimo con Loschi che nel finale sbaglia la tripla dell’overtime.

Seconda vittoria consecutiva per la Npc Rieti (Antelli 16) che non senza faticare batte Senigallia (Bedetti e Bedin 13) 76-71, per Giulianova (Fattori 20) impostasi 77-52 a Jesi (Gloria 14), e per Roseto (Nikolic 29) che travolge Imola (Trapani 23) 102-74.

Jesi in classifica ha 1 punto in quanto nei giorni scorsi è stata penalizzata di 1 punto in classifica a causa del ritardo di un pagamento alla FIP.

Primo successo per Rimini (Saccaggi 25) aggiudicatasi il derby con i Raggisolaris (Vico 14) per 76-65 e per Ancona (Centanni 25) che deve faticare per avere la meglio su Teramo (Antonelli 16): finisce 58-51 per i padroni di casa.

Brindano anche Civitanova Marche (Riccio e Guerra 18), 67-52 con Montegranaro (Mascirelli e Korsunov 10), e Ozzano (Klyuchnyk 20) che batte la Luiss Roma (D’Argenzio 16) 95-70, lasciandola ancora a zero punto.

Prossimo turno: Raggisolaris – Cesena; Imola – Kienergia Rieti; Senigallia – Jesi; Real Sebastiani Rieti – Civitanova Marche; Montegranaro – Ancona; Teramo – Rimini; Giulianova – Ozzano

Classifica: Roseto, Kienergia Rieti e Giulianova 4; Raggisolaris, Real Sebastiani Rieti, Imola, Rimini, Cesena, Teramo, ancona, Civitanova Marche e Ozzano 2; Jesi* 1; Senigallia, Luiss Roma e Montregranaro 0.

* 1 punto di penalizzazione