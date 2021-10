Calcio Eccellenza, Victor San Marino: ecco il jolly d'attacco romeno Petrisor Voinea

Sport

Repubblica San Marino

| 16:28 - 11 Ottobre 2021

L'attaccante Petrisor Voinea.

Volto nuovo per il Victor San Marino. L’attaccante rumeno, classe 1990 Petrisor Voinea. Ha militato in sette Paesi diversi (Italia, San Marino, Romania, Arabia Saudita, Hong Kong, Malesia e Vietnam) ed è in grado di ricoprire anche il ruolo di trequartista e ala destra/sinistra. In Italia ha fatto qualche apparizione alla Sangiustee in C2, in D ha militato con Recanatese e Samb (sei reti). Una freccia in più, dunque, nell’arco dell’allenatore dei biancazzurri Gianni D’Amore per le prossime sfide di Eccellenza e Coppa Italia.

“Sto provando belle sensazioni perché ho visto giocare la squadra nelle scorse settimane e ritengo che sia molto forte grazie anche alla presenza di tanti giovani dalle ottime qualità. Sono convinto che il Victor San Marino possa fare bene tra campionato di Eccellenza e Coppa Italia. Inoltre, conosco bene il direttore sportivo Gian Luca Bollini sin dai tempi in cui ho giocato per la prima volta sul Titano con la maglia di La Fiorita: il progetto sportivo del Victor San Marino da lui proposto mi ha convinto sin da subito e, di conseguenza, ho deciso di rifiutare le diverse offerte che ho ricevuto da club italiani e stranieri di categoria superiore. Ringrazio lui e il resto della dirigenza biancazzurra per la fiducia riposta in me. Sono un giocatore tecnico, veloce e forte fisicamente, ma preferisco lasciare ogni tipo di giudizio al campo, alla stampa e agli addetti ai lavori. Quest'anno voglio segnare tanti gol per poter aiutare il Victor San Marino a compiere il salto di qualità ottenendo insieme la promozione in serie D, non sono venuto qui per perdere tempo. Forza Victor San Marino!”.

Infine, i dirigenti del Victor San Marino comunicano che, in occasione della partita casalinga di campionato contro il Futball Cava Ronco, verrà attivata una promozione speciale per consentire a tante famiglie di sedersi sugli spalti dell’Acquaviva Stadium e tifare per capitan Barone e compagni. I bambini delle scuole elementari e medie e delle scuole calcio della Repubblica di San Marino, assieme a ciascun genitore che li accompagnerà, potranno infatti assistere gratuitamente al match in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 15.30.

Anche domenica prossima, qualsiasi esso sia l’esito della sfida valida per la sesta giornata del campionato italiano di Eccellenza, verrà proposto dopo il triplice fischio finale il “terzo tempo” biancazzurro: un piccolo banchetto, al quale sono invitati i giocatori e i dirigenti del team avversario, per poter trasmettere a tutti il più possibile i sani valori del calcio e dello sport in generale.