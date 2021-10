San Giovanni in Marignano: un dono per le attività dei ragazzi della Pacassoni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:27 - 11 Ottobre 2021

I ragazzi della Pacassoni.

Lo scorso mercoledì pomeriggio, in occasione della ripresa dell'attività relativa al Percorso delle Autonomie a cura di Davide Pacassoni odv, che coinvolge i ragazzi marignanesi e del Distretto di Riccione con disabilità, è avvenuta la visita dell'Amministrazione comunale, rappresentata dalla Vice Sindaco Michela Bertuccioli, di Diana Saponara del RegnodiFuori aps, di Barbara Mariani di Aps Pro Loco, di una delegazione di Scuolinfesta aps, e di Paola Nanni per consegnare uno splendido dono: con i proventi della sfilata "Il Sogno di Claudia" che si è svolta lo scorso agosto in Piazza Silvagni, è stato predisposto un buono spesa per l'acquisto di una macchina fotografica digitale per le attività dei ragazzi della Pacassoni.



Si è trattato di un momento particolarmente emozionante e di entusiasmo sia per i ragazzi ed i volontari dell'Associazione, che avranno a disposizione un nuovo strumento per le loro attività, che per tutte le Associazioni presenti e l'Amministrazione comunale, che hanno potuto incontrare i ragazzi e i volontari della Davide Pacassoni odv.



Era presente anche Claudia che ha condiviso con gli amici la gioia e i meritati complimenti per questo bel progetto di condivisione, creatività ed impegno.