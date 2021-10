Rimini: fuga per seminare gli agenti, poi impatta contro muretto. Guidava ubriaco

Cronaca

Rimini

| 15:14 - 11 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Maxi verbale da 7700 euro e denuncia per un automobilista, fermato di sera nello scorso fine settimana, sulla Statale 16, da una pattuglia della Polizia Stradale. Dieci le violazioni al codice della strada che sono state verbalizzate, al termine di un inseguimento iniziato alla rotatoria di via Varisco. L'automobilista, alla guida di una Peugeot 208, ha effettuato una manovra di sorpasso spericolata, oltrepassando la doppia striscia continua e rischiando un impatto frontale. Una pattuglia della Polizia Stradale di Riccione ha assistito alla scena e si è posta all'inseguimento sotto la pioggia. Il conducente della Peugeot ha provato a dileguarsi, fino a quando non ha perso il controllo della vettura, sbattendo a bordo strada contro un muretto. Sottoposto ad accertamenti, ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l; inoltre si era messo alla guida nonostante fosse privo di patente, a seguito di provvedimento di revoca.