Nel Montefeltro riparte il turismo con il Parco Sasso Simone Simoncello

Attualità

Pennabilli

| 14:35 - 11 Ottobre 2021

Sasso Simone e Simoncello.

Nei giorni 20 e 21 Settembre scorsi, l’Ente Parco Sasso Simone Simoncello ha partecipato con un proprio stand al “Festival del Turismo Esperienziale” svoltosi nel Centro Congressi del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. E’ stata la prima occasione di contatto “in presenza” con potenziali buyers turistici italiani e stranieri dopo la pandemia.



L’iniziativa si inserisce all’interno del Progetto Excover (Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns and Sites of Adriatic Area) finanziato dal programma Interreg Italia Croazia 2014-2020, di cui l’Ente Parco è Partner.



Il Progetto è nella fase di identificazione dei pacchetti turistici da proporre ed il Parco intende stabilire un dialogo con Tour Operator ed Agenzie Viaggi interessati a proporre tali pacchetti.



Il Festival ha posto in vetrina il territorio del Parco, le imprese che vi operano e i “tesori” che ospita, ma soprattutto ha confermato che il Covid se da un lato ha posto in crisi talune forme di turismo e destinazioni ad esse legate, nello stesso tempo ha creato opportunità inattese per territori come il Montefeltro che hanno i loro punti di forza nel turismo “lento”, fatto da piccoli numeri e legato a valori ambientali e culturali.