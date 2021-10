Rimini Calcio, settore giovanile: la Juniores pareggia in casa col Lentigione 0-0 Successi per Under 17 Elite, Under 16 regionale, Under 15 Elite e Under 14

Sport Rimini | 14:19 - 11 Ottobre 2021 Questi i risultati delle squadre del settore giovanile UNDER 19 Nazionale RIMINI FC – LENTIGIONE 0 – 0 UNDER 17 Élite GRANAMICA – RIMINI FC 1 – 2 Marcatori: Zangoli, Gianfrini UNDER 16 Regionale FYA RICCIONE – RIMINI FC 2 – 3 Marcatori: Paganini, Orioli, Ciavatta UNDER 15 Élite RIMINI FC – MEZZOLARA 12 – 0 Marcatori: Para (3), Imola (2), Padroni (2), Magi, Brolli, Nanni (2), Rota UNDER 14 (Campionato U15 Provinciale) RIMINI FC – PIETRACUTA 13 – 0 Marcatori: Matay (2), Di Pollina, Foschi (2), La Selva, Eco (2), Franco, Moretti (2), Fontemaggi (2)