Santarcangelo: nuovo scivolo in plastica riciclata al parco Casanova di San Vito

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:06 - 11 Ottobre 2021

Parco di via Casanova a San Vito.

Ventimila euro per sistemare la struttura giochi del parco Casanova di San Vito, nel comune di Santarcangelo. L'investimento è annunciato dal vicesindaco Pamela Fussi: i lavori, tra fine 2021 e inizio 2022, prevedono sostituzione della torre con scivolo, la realizzazione di una pavimentazione anticaduta, per una maggior accessibilità all'area gioco e le opere di sottofondazione, alcuni piccoli riporti con terreno vegetale e successivo livellamento. La nuova struttura gioco sarà in plastica riciclata per un minore impatto ambientale e una maggior durata nel tempo.