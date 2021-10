Covid: San Marino, superata quota 80% della popolazione vaccinata. In una settimana 26 casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:29 - 11 Ottobre 2021

Foto Simone Fiorani.



Tornano a salire i casi di contagio al Sars-CoV-2 a San Marino. Nella settimana dal 20 al 26 settembre erano stati 7, 13 in quella successiva e ancora 26 in quella dal 4 al 10 ottobre. Un numero di nuovi contagi inferiore comunque al periodo tra il 30 agosto e il 19 settembre, tre settimane in cui i nuovi casi erano stati rispettivamente 28, 38 e 32. Le positività sono state rilevate su 848 tamponi. Tredici invece i guariti: i casi attivi sono dunque 36, 34 in isolamento domiciliare. Due le persone ricoverate, una in terapia intensiva e l'altra nel reparto di isolamento.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni è di 47.382 di cui 22.765 persone vaccinate con la prima dose e 24.617 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione il 81,50 % della popolazione vaccinabile.