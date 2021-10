Novafeltria: sotto casa della ex nonostante divieto di avvicinamento. Denunciato

Cronaca

| 12:48 - 11 Ottobre 2021

Carabinieri in piazzale Kennedy a Novafeltria (foto di repertorio).

Un 37enne domiciliato in Alta Valmarecchia è stato denunciato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna. Ieri sera (domenica 10 ottobre) il giovane è stato sorpreso nei pressi dell'abitazione della donna: i Carabinieri sono intervenuti e lo hanno identificato. Nel corso dei controlli del weekend (accertamenti su 91 mezzi, 137 persone e undici esercizi pubblici), sono stati sanzionati per ubriachezza molesta un 20enne di Novafeltria e un 50enne di Santarcangelo. Entrambi molestavano i passanti, in evidente stato di ubriachezza, il primo nella notte tra sabato e domenica (9-10 ottobre) nella centrale piazza Vittorio Emanuele. Altre 8 le sanzioni per violazioni al codice della strada: un conducente, residente a Novafeltria, è stato fermato a Villa Verucchio alla guida di un'automobile priva di assicurazione. La vettura è stata sequestrata.