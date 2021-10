Cocktail alcolico servito a una ragazzina, sanzionato locale della Vecchia Pescheria

Cronaca

Rimini

| 12:41 - 11 Ottobre 2021

Vecchia Pescheria di Rimini (foto di repertorio).

Un locale della vecchia pescheria di Rimini è stato sanzionato per la vendita di alcol a una ragazza minorenne. E' quanto avvenuto lo scorso fine settimana, come accertato dalla Polizia Municipale, durante un controllo. Le attività sono finalizzate anche a verificare il rispetto del divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro dopo le 22 (prevista sanzione di 1000 euro). Nel caso della ragazzina, aveva acquistato un cocktail alcolico ed era in compagnia di un'altra ragazza, un'amica maggiorenne.



L'amministrazione comunale di Rimini, commentando l'accaduto, evidenzia: "Gli agenti non si occupano solo dei controlli e dell’eventuale attività sanzionatoria. Sia nelle scuole, per i ragazzi, che con i locali, sono continui i confronti formativi e informativi per ricordare ai giovani e ai gestori sulle regole e i rischi correlati alla somministrazione e al consumo di alcolici".