Al TTG nello stand della Regione, un selfie con il Parco del Mare Nord di Rimini

Turismo

Rimini

| 11:06 - 11 Ottobre 2021

Il selfie a bordo di una Maserati con lo sfondo del parco del mare a Rimini Nord.

La Regione Emilia Romagna si presenta al "TTG-Travel Experience" 2021, ospitato dal 13 al 15 ottobre al Quartiere Fieristico di Rimini, con tante proposte per l'autunno-inverno. Lo stand della Regione Emilia Romagna di 720 mq complessivi (ingresso Ovest, Pad. A5/C5 – Corsia 1/5 stand 001-035), ospiterà 73 operatori turistici regionali con le loro proposte di vacanza nelle postazioni riservate agli incontri B2B, oltre alle sue 3 Destinazioni turistiche (Modena-Bologna, Visit Romagna e Visit Emilia). La promozione della ricca offerta turistica regionale - veicolata dalle Destinazioni attraverso materiale istituzionale disponibile ai desk dello stand - spazierà dal Food alla Motor Valley, dai 18 Cammini per Viandanti e Pellegrini alle Ciclovie, passando per il wellness termale, le proposte di slow tourism e le attività en plein air.



Tema dello stand sarà il Cineturismo, innovativo prodotto a cui la Regione ha dedicato ad oggi 4 percorsi (destinati ad aumentare) legati ad altrettanti registi/autori cinematografici emiliano romagnoli (Federico Fellini, Bernando Bertolucci, Giovannino Guareschi e Pier Paolo Pasolini, di cui nel 2022 si celebreranno i 100 anni dalla nascita).



A questi si aggiungono gli Itinerari Cinematografici promossi dalla Cineteca di Bologna, che si potranno scoprire nel grande pannello posto al centro dello stand regionale. Ma tutto lo spazio dell'Emilia Romagna a TTG sarà caratterizzato con scenografie e immagini legate al grande schermo. Sui ledwall e schermi dello stand "sfileranno" i principali prodotti turistici delle Destinazioni, dai 18 Cammini per Viandanti e Pellegrini, al Delta del Po con i suoi fenicotteri rosa, dall'offerta di arte e cultura (con i mosaici di Ravenna e i Portici di Bologna divenuti Patrimonio Unesco 2021), alla Food e Motor Valley, senza dimenticare cicloturismo e vacanza attiva. All'interno dello stand anche una postazione dove ci si potrà scattare un selfie "a bordo" di una Maserati cabrio (fedelmente riprodotta da un pannello fotografico dietro al quale ci si potrà posizionare su due sgabelli) sullo sfondo del nuovo Parco del mare Nord di Rimini.