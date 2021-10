Sconfitta con onore per Alessandro Pesaresi della Santarcangelo Boxe

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:39 - 11 Ottobre 2021

Alessandro Pesaresi e il Maestro Tiziano Scarpellini.

Trasferta dolceamara per il campione regionale Alessandro Pesaresi della Boxe Santarcangelo ai campionati Italiani Junior di Montesilvano.

Il pugile ha partecipato alla categoria dei 60 kg con 14 atleti presenti.



Dai sorteggi Pesaresi negli ottavi di finale, dopo il sorteggio, si è trovato di fronte il campione regionale sardo Alessandro Cafaro, battuto ai punti vincendo tutte e tre le riprese.



Nell'ultima sfida, valida per l'accesso alla finalissima prevista dal 22 al 24 ottobre a Mondovì, ha incontrato Dario Delle Curti, testa di serie n. 2 del gruppo sportivo Fiamme Oro.

Il match è partito subito a mille per entrambi. La prima ripresa è stata assegnata 10 a 9 a Delle Curti.

Nel secondo round il maestro Tiziano Scarpellini ha spinto Alessandro Pesaresi a fare attacchi più frequenti per ribaltare il precedente round. E così è stato: Pesaresi si è fatto assegnare da tutti i giudici 10 a 9 a suo favore.



Nel 3° round decisivo Pesaresi ha mostrato notevole spessore tecnico, con schivate pregevoli. I due pugili, entrambi stanchi, non sono riusciti a concentrarsi concretamente. A 20 secondi dalla fine il santarcangiolese ha sferrato una serie di colpi portando l'avversario all'angolo. Nonostante questo il verdetto dei 5 giudici si è diviso con 2 a suo favore e 3 per Delle Curti.



Un rientro con amarezza per un risultato inaspettato che comunque fa ritenere la Boxe Santarcangelo pienamente soddisfatta per la prestazione di Alessandro Pesaresi. Gli allenamenti continuano in vista dei prossimi impegni.