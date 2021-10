Cna Pensionati nazionale, il presidente è ancora il riminese Giovanni Giungi

Attualità

Rimini

| 09:51 - 11 Ottobre 2021

Giovanni Giungi.

Il riminese Giovanni Giungi confermato Presidente di CNA Pensionati nazionale, realtà che conta oltre 230 mila iscritti sul territorio nazionale. Un incarico di prestigio che CNA Rimini saluta con soddisfazione per il prezioso portavoce che il territorio esprime nel sistema nazionale di rappresentanza CNA su tematiche legate alla categoria dei pensionati: tra le principali l'aumento delle pensioni minime degli artigiani, la valorizzazione e la messa a sistema della trasmissione dei saperi artigiani nelle scuole e la consapevolezza di tutte le grandi potenzialità della silver economy da mettere in campo, in particolare sul territorio riminese.



Per il riminese Giungi si tratta del secondo mandato, l'occasione nei prossimi 4 anni di presidenza per portare avanti quanto in qualche modo è stato interrotto durante la pandemia, periodo che ha evidenziato ancora una volta come l'attuale sistema di welfare non possa reggere e di come i nonni diventino spesso una valvola di sfogo per sostenere le famiglie, per questo necessario ripensare ad​ un modello che ormai non funziona più con CNA Pensionati pronta a fare la sua parte nella costruzione di un nuovo patto intergenerazionale.