Rimini, i Vigili del Fuoco sostengono i bambini malati di Pans/Pandas

| 09:03 - 11 Ottobre 2021

Il castello di manovra illuminato di verde.

In occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia neurodegenerativa infantile Pans/Pandas (“Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated whit A Streptococci” ovvero “disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta emolitico di gruppo A”) sabato sera 9 ottobre il castello di manovra della sede centrale del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Rimini normalmente utilizzato per addestramento, è stato illuminato di verde. Il colore che rappresenta il simbolo di questa rara sindrome. L’iniziativa è stata creata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia che colpisce maggiormente bambini/ragazzi dagli 0 ai 14 anni di età.