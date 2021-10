Recensione di BestInGame, è un sito di casinò da evitare?

Attualità

Nazionale

| 08:47 - 11 Ottobre 2021

Tutto è più grande quando giochi al BIG BestInGame Casino. Questo casinò in lingua italiana si vanta di essere il più grande del suo genere in Italia. Mentre questa affermazione è difficile da verificare, non c'è dubbio che questo è un casinò ben messo che sembra avere un certo numero di giocatori già iscritti e sui suoi libri. Date un'occhiata alla lista degli ultimi vincitori che scorrono sulla homepage, per esempio, e noterete una preponderanza di nomi italiani.

Puoi anche vedere le somme che hanno vinto visualizzate in euro e i giochi in cui hanno vinto queste somme di jackpot. Il valore del jackpot progressivo è anche visualizzato sul sito, una cifra che parte da 10.000 euro per gioco e sale da lì. C'è un sacco di slot da giocare su BIGBestInGame insieme a poker, bingo e un sacco di altri giochi di casinò.

In questa recensione, troverai una panoramica del casinò BestInGame che ti spiegherà perché BestInGame.it è uno dei casinò più popolari in Italia. Tuttavia, se non sei ancora convinto, ti consigliamo di leggere questo articolo.



Informazioni su BIG BestInGame

BIG o BestInGame come è conosciuto è stato fondato in Italia nel 2007 da una delle prime società ad ottenere una licenza di gioco italiana. All'inizio il sito era specializzato nel poker, specialmente nel Texas hold'em, e da allora ha fatto crescere il suo marchio BIG poker. Sul suo sito principale, tuttavia, BestInGame casinò offre una vasta gamma di bingo, scommesse sportive, gratta e vinci, giochi di casinò dal vivo e giochi ottimizzati per cellulari. Ha introdotto le slot nel 2013 e queste hanno dimostrato di essere molto popolari.

BestInGame possiede una licenza di gioco italiana rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato o AAMS. I giocatori devono avere più di 18 anni per iscriversi a BestInGame. Se hai bisogno di assistenza clienti mentre giochi su BestInGame c'è una chat dal vivo disponibile così come il supporto via email che è in funzione 24/7. C'è anche una FAQ sul sito che copre le domande generali riguardanti i depositi, i bonus e altre questioni. C'è anche una pagina Facebook attiva e mantenuta con circa 1600 likes dove puoi trovare ulteriori informazioni sui depositi e sui bonus e dove puoi essere in grado di contattare il supporto clienti.



BestInGame Banking



In termini di opzioni di deposito, non sembra esserci una pagina dedicata disponibile su BestInGame che affronti le opzioni di deposito. In base ai loghi che sono visibili nel footer del sito, sembra comunque che si possano depositare fondi usando PayPal, Skrill, Visa, Mastercard e Postepay.

Fortunatamente c'è una pagina di prelievo dove imparerete che le opzioni di prelievo includono Postepay e bonifico bancario. Quando si tratta di fare la vostra prima richiesta di prelievo vi sarà richiesto di presentare dei documenti di identificazione. L'importo minimo di prelievo non è specificato, anche se con la Postepay il prelievo massimo è di 3.000€ e c'è una tassa di 1€ proprio come per il prelievo tramite bonifico bancario.



BIG bonus?



Quando ti iscrivi su BestInGame c'è un bonus sul primo deposito del 300% che vale fino a 3.000€. Ci sono anche altre promozioni stagionali che potrai conoscere nell'immagine principale sulla homepage del sito. Prima ancora di aver fatto il tuo primo deposito su BestInGame, ti verrà dato un bonus senza deposito di 55€ che potrai spendere sulle slot. Tutto quello che devi fare è iscriverti e convalidare il tuo conto inviando il documento d'identità richiesto ed entro 72 ore il tuo bonus sarà pagato.



Si applicano termini e condizioni. I nuovi giocatori hanno più di 18 anni. Si prega di giocare in modo responsabile.

Poiché c'è così tanto da fare al casinò BestInGame, ci sono pagine separate riservate alle promozioni di casinò, poker, scopa e bingo. Le promozioni del casinò includono bonus mensili, bonus di compleanno, giri gratis su slot selezionate, un bonus di deposito del 150% il lunedì e un accordo simile il venerdì per inaugurare il fine settimana. Le promozioni del poker includono un bonus di benvenuto del 100% fino a 1.100€. Tutte le promozioni del bingo includono fino a 50 biglietti gratuiti e biglietti scontati per il gioco del jackpot nella Diamond Room.



Carico di delusione





Nonostante sia presumibilmente ottimizzato per il mobile, vale la pena notare che la pagina dei giochi del casinò di BestInGame viene caricata in Flash. Di conseguenza, non funzionerà nel browser Chrome e probabilmente non funzionerà nemmeno sul cellulare. Se riesci a caricare la pagina comunque la troverai popolata di giochi come Neon Strike, Chicken Hatch, Bandit Saloon, Immortal Blood e Jungleland. Questi giochi non sono i migliori in assoluto e sarebbe giusto dire che i giocatori di slot in altri siti e con sede in altri paesi hanno una maggiore selezione di giochi a loro disposizione.

In termini di giochi dal vivo, troverete una selezione di giochi di poker così come alcuni giochi di blackjack e roulette che sono generalmente disponibili 24 ore al giorno e offrono diversi livelli di scommessa. Su alcuni giochi puoi giocare con soli 50 centesimi per giro, mentre per altri giochi dal vivo il minimo è di 5€. Per quanto riguarda i giochi virtuali, ci sono circa 10 opzioni di roulette tra cui le varietà francese e americana, ci sono una mezza dozzina di giochi di blackjack tra cui Punto Banco e ci sono quattro giochi di video poker tra cui Deuces Wild e Aces and Faces.



Consegna Bingo BIGBestInGame



La sezione bingo di BestInGames sembra ben attrezzata con molti giochi che iniziano regolarmente per intrattenere i giocatori. Il design attuale del sito significa che l'intera larghezza della pagina non viene utilizzata e il risultato è che sezioni come la pagina del bingo sembrano strette.

Tuttavia, è chiaro che ci sono alcuni jackpot di dimensioni decenti da vincere dai vari giochi di bingo, alcuni dei quali hanno un jackpot progressivo che aumenta gradualmente più il gioco è giocato senza essere vinto. In alcuni dei giochi più BIG, c'è un jackpot di 400€ da vincere mentre nei giochi più piccoli c'è un jackpot di 250€. I biglietti costano tra i 10 centesimi e i 40 centesimi.



BigBestInGame - Uno stallone italiano



Se parli italiano e sei in Italia, BIG BestInGame dovrebbe essere in grado di soddisfare la maggior parte delle tue esigenze di gioco online. Che tu sia appassionato di poker, giochi di casinò dal vivo o slot, qui c'è qualcosa che ti farà divertire. Almeno per un po'. Sfortunatamente BestInGame non è affatto l'articolo finito e ci sono molte cose di questo sito che potrebbero essere migliorate. Il design non è aggiornato o mobile friendly come potrebbe essere e il fatto che certe pagine siano in Flash è imperdonabile dato che non ci sono molti dispositivi in cui Flash è supportato al giorno d'oggi.

Il bonus di benvenuto e gli altri bonus che si possono avere qui sono buoni e forniscono un incentivo sufficiente per essere coinvolti, specialmente il bonus senza deposito di 55€. Per quanto riguarda le slot, tuttavia, c'è molto poco qui che è probabile che susciti il vostro interesse e dato che ci sono sviluppatori molto migliori là fuori che producono grandi giochi per i giocatori di altri casinò, potreste essere tentati di prendere il loro costume lì. I restanti giochi disponibili sul sito, incluso il bingo e il blackjack e la roulette virtuali, sono tutti abbastanza capaci, anche se niente di particolarmente eccitante o innovativo. BestInGame casino è un sito ragionevole ma potrebbe essere molto meglio.