Volley B, il rilancio di Alessandro Campi passa dalla Nuova Consolini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 01:34 - 11 Ottobre 2021

Alessandro Campi (Foto Fb del club).

Alessandro Campi è un nuovo giocatore della Nuova Consolini Volley neopromossa in serie B. Campi, 30 anni, ricoprirà il ruolo di centrale. Ha iniziato a giocare nel Viserba volley nel settore giovanile per poi essere aggregato alla prima squadra in serie C. Successivamente, a 19 anni, ha seguito il suo coach a Forlimpopoli in serie B2 - alla Fenice Volley - per fare esperienza. Si è poi trasferito nella società Bellaria Volley dove è rimasto per una decina di anni, tra serie C e B2.

Tra le conferme anche quella di Daniele Ferraro, pedina importante per la promozione in serie B con il ruolo di schiacciatore. Ricoprirà il ruolo di libero e sarà sicuramente un punto di riferimento per tutta la squadra grazie alle sue qualità tecniche, tattiche e all’esperienza accumulata in tanti anni giocati ad ottimi livelli. La società conta molto sull’apporto di Daniele anche per la crescita di tutto il settore giovanile: per questo motivo farà parte infatti anche dello staff tecnico che segue la crescita delle giovani promesse pallavolistiche del club. Restan anche Alessandro Magi: ricoprirà il ruolo di centrale. Così Matteo Alessandri, alzatore.

Intanto Marco Piovano anche la prossima stagione farà parte dello staff tecnico della Nuova Consolini Volley Maschile. Marco, per tutti Pio, dopo aver vinto la stagione scorsa il campionato di serie C come primo allenatore, ricoprirà il ruolo di assistente allenatore della squadra che parteciperà al campionato nazionale di serie B. "La società è molto soddisfatta per la possibilità di poter continuare a collaborare con Marco - comunca il club - sapendo che può contare su un allenatore preparato e professionale e su una persona che ama la pallavolo, seria, educata e rispettosa, un vero aziendalista e una sicurezza per tutta la società".