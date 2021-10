Calcio D, Sammaurese al tappeto a Carpi (4-1). Gol di Merlonghi

Sport

San Mauro Pascoli

| 00:58 - 11 Ottobre 2021

La Sammaurese.

Per la Sammaurese secondo KO di fila, dopo quello di mercoledì al Macrelli contro l’Aglianese. Nonostante una performance di coraggio gli uomini di mister Protti si sono dovuti arrendere 4-1 all’Athletic Carpi.

Dopo un buon avvio, gli emiliani alzano i giri del motore e provano a scappare nel giro di pochi istanti. Al 16′ Serrotti indovina l’assist giusto per Walker, che trafigge Adorni e porta avanti i locali. Passano 5′ e Lordkipanidze di testa sigla il raddoppio (21′). I giallorossi non ci stanno e spingono immediatamente. Trascorrono un’altra manciata di minuti: Calanca atterra in area Scarponi e l’arbitro concede il penalty. Bomber Merlonghi dal dischetto non fallisce e, nonostante Ferretti intuisca la traiettoria, insacca il goal che riapre subito il match.

La Sammaurese si esalta e insiste, tuttavia i biancorossi, complice anche un parziale allentamento dei ritmi di gioco, tengono con tenacia e, proprio nell’unico minuto di recupero della prima frazione, trovano il tris con la zampata di Serrotti.

Nella ripresa la Sammaurese attacca con tutte le sue forze e spesso mette in difficoltà la difesa della squadra di Bagatti, anche se l’intensità del gioco diminuisce e i carpigiani ne approfittano per addormentare un po’ la sfida e poi infilare il poker con Raffini nel finle (85′), conducendo così in porto il successo.

Testa ora al derby di sabato: al Macrelli arriverà il Rimini capolista.

TABELLINO

ATHLETIC CARPI-SAMMAURESE 4-1

Athletic Carpi (4-3-1-2): Ferretti; Tosi (70′ Togola), Aldrovandi, Calanca, Montebugnoli; Bolis, Borgarello (62′ Ballardini), Lordkipanidze; Serrotti (75′ Ruci); Walker (dal 85′ Finocchio), Raffini (90′ Mignani). A disposizione: Ballato, Uni, Boccaccini, Villanova. All. Bagatti

Sammaurese (4-1-4-1): Adorni; Gurini, Benedetti (85′ Sedioli), De Gregorio, Bolognesi; Casadio (81 Pavani); Bonandi (77′ Diop), Gaiola, Scarponi (87′ Lombardi), Giannini (77′ Mantovani); Merlonghi. A disposizione: Gollinucci, Pesaresi, Masini, Zavatta All. Protti

Arbitro: Mauro Stabile di Padova

Reti: 17′ Walker, 21′ Lordkipanidze, 23′ Merlonghi, 45′ Serrotti, 84′ Raffini

Note. Ammoniti: Raffini, Walker, Tosi, Casadio, Benedetti