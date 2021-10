Basket B, RivieraBanca fa suo il derby contro Faenza (76-65). Saccaggi top scorer (25 punti)

Sport

Faenza

| 22:20 - 10 Ottobre 2021

Saccaggi grande protagonista del derby con 25 punti (Foto Nicola De Luigi).

Il derby è biancorosso. Che serata al Flaminio dove davanti ad 800 caldissimi spettatori RivieraBanca Basket Rimini vince in rimonta contro Faenza e si aggiudica i primi due punti della stagione. Dopo un primo tempo difficile che ha visto gli ospiti mettere la testa avanti, nella ripresa la partita sale d'intensità e ad avere la meglio sono i nostri Heroes: grazie alla spinta della nostra curva e di tutto il palazzetto il referto rosa alla sirena finale dice Rimini!

La partita comincia con le due squadre molto accorte ed il punteggio stenta a decollare: Faenza spinge con Vico e Reale, ma Saccaggi spara una tripla strepitosa per il pareggio (7-7 al 5'). Ballabio esce bene dalla panchina con tre canestri che valgono il primo mini-allungo ospite, poi Fabiani in chiusura di primo quarto ci mette una pezza (11-15). Meglio i Raggisolaris ad inizio secondo quarto con Rimini che si affida a Saccaggi dalla lunga distanza (18-23 al 13'); gli ospiti piazzano un parziale di 8-0 che vale il massimo vantaggio sul +13 grazie ad Ugolini ed al solito Vico (18-31 al 16'). Rimini reagisce con le bombe di Scarponi e Masciadri prima di ricucire ulteriormente lo svantaggio dopo i liberi di Arrigoni e Rivali (32-35).

RIPRESA All'uscita dagli spogliatoi RivieraBanca trova il pareggio con Masciadri (40-40 al 23') prima di passare in vantaggio con un'altra bomba di Saccaggi; Faenza trova le giuste contromisure e sigla un parziale di 8-0 (45-50 al 27'). La controreazione biancorossa è affidata a capitan Rinaldi che segna quattro punti filati prima che la tripla di Ugolini chiuda il terzo quarto (56-55). Rimini costringe Serra al timeout dopo un 7-0 di parziale che apre il quarto periodo con i canestri di Arrigoni e Saccaggi; gli ospiti provano a restare a galla con Morara, ma i liberi di Saccaggi ed il canestro di Rivali valgono un vantaggio in doppia cifra per i biancorossi (69-58 al 36'). RivieraBanca amministra molto bene il vantaggio nei minuti finali neutralizzando le speranze di Faenza, alla sirena finale può partire la festa!

Coach Mattia Ferrari "Bisogna fare i complimenti alla squadra perchè ha fatto un secondo tempo maiuscolo; nel primo tempo era facile disunirsi ma siamo stati bravi a riavvicinarci facendo quello che di solito fanno le squadre importanti: abbiamo difeso e costruito tiri in attacco, questa cosa ha pagato. Il tono della squadra nel secondo tempo è salito in maniera importante, Rinaldi è diventato padrone difensivo dell'area dando sicurezza ai compagni e c'è stata una crescita decisa della squadra in attacco nella qualità delle esecuzioni, dei blocchi, dei passaggi e questo ha fatto la differenza."

Quando potrà tornare a disposizione Mladenov?

"Speriamo di recuperarlo per la prossima partita, siamo nella fase calante del recupero: a metà settimana potrebbe rientrare a fare allenamento con la squadra."

La vittoria di stasera dà grande slancio nel proiettarci verso la trasferta di Teramo.

"E' importante tutto: la stagione è lunga e difficile, vedremo martedì come ricominciamo e se recuperiamo gli infortuni. Andremo su un campo storico della pallacanestro italiana, sarà una trasferta lunga ma c'è tempo per pensare a tutto questo. Volevo fare una dedica al nostro pubblico che ci ha aiutato in maniera importante e senza di loro forse non avremmo cambiato questo partita, ed anche una dedica al Presidente Paolo Maggioli, tutto il CdA, gli sponsor e coloro che ci permettono di vivere questa stagione: è la mia prima vittoria da capoallenatore qui a Rimini, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile."

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 17 ottobre alle ore 18 al PalaScapriano per la terza giornata di campionato contro Teramo.



Il tabellino

RivieraBanca Rimini - Raggisolaris Faenza 76 - 65

RIMINI: Saccaggi 25 (1/6, 6/8), Bedetti 11 (1/6, 1/3), Masciadri 11 (4/6, 1/5), Arrigoni 10 (4/9), Scarponi 7 (2/2, 1/2), Rinaldi 6 (2/9, 0/2), Rivali 4 (1/2), Fabiani 2 (1/1), Amati NE, Rossi NE, Mladenov NE, Carletti NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

FAENZA: Vico 14 (3/6, 2/8), Reale 11 (5/11, 0/2), Ballabio 9 (4/6, 0/2), Siberna 8 (1/3, 2/4), Poggi 8 (3/10), Ugolini 7 (1/3, 1/1), Morara 6 (2/2), Petrucci 2 (0/3 da tre), Bianchi NE, Rosetti NE. All. Serra, Lilli, Monteventi.