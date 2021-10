Calcio 1a Cat: prima vittoria per il Morciano, Sala battuto 1-0

Sport

Morciano di Romagna

| 20:27 - 10 Ottobre 2021

Foto di repertorio.



Morciano - Sala 1-0



MORCIANO: Di Renzo, Iannucci, Berardi, Laro, Cenci, Tenti, Greco (52' Lazzari), Casciola, Mazzali (86' Fiorini), Grimaldi, Scognamiglio C. (86' Zaccagni).

In panchina: Cuomo, Reginelli, Scognamiglio N., Tonelli.

All. Rubino.

SALA: Urbini, Orlandi, Velella, Carelli (85' Cialotti), Maroni, Amaducci, Foschi (81' Berardi), Zoffoli, Milzoni (85' Makholuf), Salvadori (68' Berardi), Ferraro (89' Pagliarani).

In panchina: Medri, Biasetti, Fabbri, Feremichael.

All. Nardi.



ARBITRO: Buccirossi di Ravenna.

RETI: 59' Casciola.

NOTE: espulsi Casciola, Berardi. Ammoniti Greco, Iannucci, Grimaldi, Casciola, Scognamiglio C., Urbini, Salvadori, Zoffoli.

CRONACA: dopo un primo tempo giocato alla pari e un rigore reclamato dal Sala, il Morciano trova il gol al 59': rigore di Grimaldi, Urbini respinge sui piedi di Casciola che da pochi passi insacca. Per il Morciano è la prima vittoria stagionale.