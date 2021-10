Calcio D, Cattolica ko al Calbi: Dolomiti Bellunesi passa 1-3

Sport

Cattolica

| 20:10 - 10 Ottobre 2021

Il tecnico del Cattolica Simone Lilli.

Pesante sconfitta interna per il Cattolica al cospetto delle Dolomiti Bellunesi (1-3). Una vittoria merita per la squadra bellunese che si è dimostrata con un tasso qualitativo più alto rispetto ai giallorossi. Eppure la squadra di Lilli è andata in vantaggio in avvio con Abubakar, che è andato via sulla sinistra, ha saltato un uomo e ha fatto partire un tiro imprendibile per il portiere, sul secondo palo. Ma Corbanese e compagni non si perdono d’animo. Anzi, premono sul pedale dell’acceleratore alla ricerca del pareggio: Scotti, però, è un autentico muro. E sventa tutto ciò che può, mentre Corbanese, al 39’, sfiora il bersaglio con un colpo di testa da buona posizione. Il primo tempo finisce 1-0.

Nella ripresa cambia tutto: è il 18’, quando Mosca approfitta di una corta respinta della retroguardia e infila sotto l’incrocio il pallone dell’1-1. Nel frattempo, entra Alex Cossalter. E inizia lo show. Al 25’, Corbanese lavora splendidamente la sfera e la serve all’ex Primavera del Bologna, che col destro non lascia scampo a Scotti, mentre nel finale arriva pure la ciliegina sulla torta: sempre grazie a Cossalter, servito per l’occasione da De Paoli.

Il tabellino

CATTOLICA - DOLOMITI BELLUNESI 3

CATTOLICA (3-5-2): Scotti; Landolfo, Strasser, Nanni; Moricoli (41’ pt Rango), Cambrini (11’ st Palumbo), Santoni, Sabba, Abubakar; Nisi, Docente (16’ st Dolapchiev). A disp.: Iglio, Morri, Onda, Magi, Zaza, Montesi. All.: Lilli.

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-3): Lombardi; Sommacal, Trevisan, Teso, Mosca; Tibolla, De Leo, De Carli; Sivilla (23’ st Cossalter), Posocco (31’ st De Paoli), Corbanese. A disp.: Masut, Rubbi, Toniolo, Fremiotti, Gjoshi, Vodopivec, Toffoli. All.: Lauria.

Arbitro: Mascolo di Castellamare

Reti: 5’ pt Abubakar, 18’ st Mosca, 25’ st Cossalter, 46’ st Cossalter.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti Santoni, Cambrini, Rango, Tibolla e Cossalter. Angoli 1-10.