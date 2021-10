Calcio Promozione, Gabicce Gradara: colpaccio sul campo del Valfoglia (1-3)

Sport

Gabicce Mare

| 19:42 - 10 Ottobre 2021

Doppietta per Luca Grandicelli.

Prima vittoria in trasferta per il GabicceGradara sul campo del Valfoglia che era imbattuto con otto punti (1-3): aggancio operato in classifica e nuovo entusiasmo nella squadra di mister Scardovi priva di Maggioli e Roselli e con tre under in campo. Buona la prestazione della squadra ospite che ha chiuso il primo tempo sull’1-0 sprecando alcune ottime occasioni, una con Grassi solo davanti al portiere, e tenendo sempre in pugno la partita. La rete del vantaggio al 5’ con Grandicelli direttamente su calcio d’angolo.

Nella ripresa match sulla stessa falsariga e al 5’ è arrivato il raddoppio di Vegliò al termine di una azione corale conclusa dall’attaccante con un colpo di testa in piena area su cross dalla sinistra di Cinotti. La reazione dei padroni di casa non produce nulla e al 20’ arriva il tris di Grandicelli che sfrutta al meglio un passaggio filtrante in area dopo l'ennesima azione corale. Nel finale arriva il gol della bandiera dei locali ad opera di Donati, uno degli ex della partita.

IL TECNICO Massimo Scardovi è molto soddisfatto della prova dei suoi: “La squadra ha meritato i tre punti e il punteggio sarebbe potuto essere più largo visto il numero di occasioni create e la netta supremazia di gioco. Mi sono piaciuti il piglio e la mentalità con cui i miei giocatori sono entrati in campo – spiega l’allenatore – , al cospetto di un avversario che era temibile visto che aveva tre punti in più di noi e non aveva mai perso. Stiamo crescendo sotto il profilo della condizione anche se ancora non siamo al top e la risposta dei giovani che ho utilizzato è stata convincente. C’era in tutti una grande voglia di vincere che è subito balzata agli occhi e questo, oltre ovviamente ai tre punti, è la cosa che mi rende particolarmente soddisfatto. Abbiamo mostrato per larghi anche un bel calcio e peccato per gli errori sotto rete e il gol subito nel finale: dobbiamo cercare di essere più cinici negli ultimi sedici metri. Ma il fatto di avere creato tanto è comunque positivo”.

Prossima partita domenica prossima alle 15,30 allo stadio Magi contro il K Sport Montecchio degli ex Bastianoni e Celato.

Il tabellino

VALFOGLIA – GABICCEGRADARA 1-3

VALFOGLIA: Adebiyi; Morbidi (35’ st Tatò); Cenciarini, Elezaj Magnani, Sanchini (1’ st Ciamaglia), Capi (1’ st Freducci) ; Diomede, Donati Ricciotti; Serafini Gianluigi (25’ st Serafini Matteo). All. Angelini. A disposizione: Simoncini, Berlini, Olwa Leigbin.

GABICCEGRADARA: Bulzinetti, Difino, Costa, Grassi (40’ st Ciaroni), Passeri, Sabattini, Grandicelli (30’ st Innocentini), Serafini, Vegliò, Cinotti, Montebelli (24’ st Vaierani). All. Scardovi. A disposizione: Azzolini, Casali, Intilia, Ulloa Brito, Granci, Roselli.

Arbitro: D’Ascanio di Ancona.

Reti: 5’ pt Grandicelli, 5’ st Vegliò, 20’ st Grandicelli, 34’ st Donati.