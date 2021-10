Calcio D: Rimini Progresso 4-0, il film fotografico

Sport

Rimini

| 20:00 - 10 Ottobre 2021

Il gol di Andreis (foto Venturini).



Il Rimini di Gaburro continua a volare. Tre vittorie su tre al Neri, con 11 gol fatto e nessuno subito, quattro punti su sei in trasferta. Oggi (domenica 10 ottobre) la squadra biancorossa ha regolato il Progresso con un secco 4-0, chiudendo la partita dopo soli 19 minuti. Rimini in vantaggio al 9': cross dalla sinistra di Greselin, una deviazione fa impennare il pallone, Celeste esce di pugno (FOTO 1), ma Gabbianelli ribadisce in rete. Al 12' Tanasa da fuori area chiama il portiere rossoblu alla deviazione in corner (FOTO 2). Il gol del raddoppio è rimandato al 14': contropiede Ferrara-Andreis che infila il portiere in uscita (FOTO 3). Al 19' lo scatenato Ferrara infila il tris (FOTO COPERTINA). Al 75' gloria anche per Mencagli, che evita Celeste e insacca (FOTO 5 la sua esultanza).



Rimini - Progresso 4-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni (12' st. Pietrangeli), Cuccato, Contessa (34' st. Haveri) - Andreis (18' st. Tonelli), Tanasa, Greselin - Gabbianelli, Mencagli (34' st. Tomassini) Ferrara (18' st. Piscitella).

In panchina: Piretro, Berghi, Pari, Germinale.

All. Gaburro.

PROGRESSO (4-3-1-2): Celeste - Mele (29' st. Maltoni), Ferraresi, Fiore, Rossi - Marchetti (40' st.Bonvicini), Bagatti (12' st. Esposito E.), Gulinati - Badiali (34' st. Esposito L.) - Matta, D'Amuri.

In panchina: Tartaruga, Rea, Baccolini, Cantelli, Grandini.

All. Moscariello.



ARBITRO: Maccorin di Pordenone (Tortoli di Basso Fiuli - Della Mea di Udine)

RETI: 9' Gabbianelli, 14' Andreis, 19' Ferrara, 30' st.Mencagli

AMMONITI: Gulinati, Greselin

NOTE: angoli: 3-3. Recupero: 3' pt. 6' st.