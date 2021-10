Insetto nell’auto, incidente a Poggio Torriana. L'auto rischia un frontale

Cronaca

Poggio Torriana

| 17:26 - 10 Ottobre 2021

Le auto danneggiate dopo lo scontro.

Rocambolesco incidente oggi pomeriggio (domenica 10 ottobre) sulla Santarcangiolese a Poggio Torriana, all'altezza del ristorante "Il chiosco di bacco". Una Mini Minor con targa sammarinese, che procedeva in direzione di Santarcangelo, ha invaso la corsia opposta, per cause in corso d'accertamento, impattando contro un furgone, fortunatamente senza un impatto frontale che poteva essere devastante. La Mini, dopo lo scontro, ha terminato la sua corsa infilandosi in un cespuglio. A bordo tre ragazze sammarinesi, rimaste contuse. Secondo quanto ricostruito, un insetto entrato nell'abitacolo dell'auto avrebbe causato l'uscita fuori corsia dell'automobile.