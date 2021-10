Anziana investita a Rimini, il pirata della strada non ha ancora un nome

Cronaca

Rimini

| 16:22 - 10 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

E' ancora caccia al pirata che mercoledì mattina (6 ottobre) ha investito una 75enne alla rotonda tra la via Flaminia e la via Pascoli. La donna è attualmente ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. I familiari dell'anziana hanno lanciato un appello per eventuali testimoni. La dinamica, al vaglio della polizia locale, non è chiara ma la 75enne, in bicicletta, potrebbe essere stata investita da un'auto o da una moto e il responsabile si sarebbe quindi allontanato senza prestare soccorso, tra le 9 e le 11. La bicicletta era infatti quasi completamente distrutta. Sarebbe stata l'anziana stessa a chiedere aiuto, ma una volta in ospedale ha perso conoscenza e non ha fornito dettagli.