Rimini Calcio omaggia il neo sindaco Jamil Sadegholvaad

Attualità

Rimini

| 15:06 - 10 Ottobre 2021

Foto Davide Venturini.

Una maglia a scacchi del Rimini con un inconsueto numero 1, visto che in genere è stampato sulla divisa del portiere. Ma per numero 1 si intende, in questo caso, primo cittadino: nella fattispecie Jamil Sadegholvaad, neo sindaco di Rimini, omaggiato dalla società calcistica. Oggi (domenica 10 ottobre) al Neri, in occasione della partita con il Progresso, Sadegholvaad ha ricevuto dal dg Peroni e dal presidente Rota una maglia biancorossa con il n.1 e la scritta Jamil sulle spalle. Con la speranza, sia della società Rimini Calcio che dei tifosi, che possa concretizzarsi una stretta vicinanza da parte dell'amministrazione comunale e un sostegno alle sorti della squadra biancorossa, finalmente sulla via del rilancio.