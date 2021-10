Misano, il Family Store (ex Oliviero) fa il pieno di clienti. 'La risposta è ottima'

Attualità

Misano Adriatico

| 07:52 - 17 Ottobre 2021



A cinquanta giorni dall'apertura del megastore Family Store di Misano, lì dove sorgeva lo storico centro commerciale Oliviero sulla Statale 16 al numero civico 157, nato nel 1977 e che prendeva il nome dal suo fondatore, lo storico proprietario Oliviero Muccini deceduto nel 2018, è già tempo di un primo bilancio.

“Siamo molto contenti perché la nostra iniziativa sta avendo un buon successo, la affluenza è buona e costante, più alta nei giorni prefestivi e di festa e del resto il nostro orario continuato dalle 9 alle 20 va incontro alle esigenze un po' di tutti. Fortunatamente è andato tutto per il meglio, non ci sono stati problemi di sorta. Cerchiamo di soddisfare la clientela al meglio, evidentemente sul territorio c'era bisogno di una struttura così” spiega un giovane rappresentante della proprietà di origine cinese e trapiantata in Italia dalla fine degli anni Novanta. Siamo nel primo pomeriggio di sabato: il via vai è continuo nel labirinto di corridoi dove sono state piazzate centinaia di scansie ricche di prodotti e col passare delle ore il numero dei clienti aumenta e alle casse si forma una fila costante.

Quali sono i prodotti più ricercati?

“Ora che si avvicina l'inverno direi i capi di abbigliamento e le calzature, poi la biancheria intima. Nel mese di settembre il materiale per la scuola è stato molto gettonato. Per il resto come sempre piccoli elettrodomestici, gli accessori per la telefonia. Molto venduti sono detersivi per la casa e igienizzanti personali rigorosamente made in Italy che si acquistano a prezzi di fabbrica, una promozione choc. Qui si trova di tutto: articoli di idraulica, per il giardinaggio e per il bricolage, materiale elettrico rigorosamente certificato, ferramenta, anche abiti da sposa. In gran parte si tratta di merce di produzione italiana: è vero che non ci sono griffe, ma la qualità non manca di certo ed esiste un ottimo rapporto qualità-prezzo. E a chi fa acquisti per 50 euro offriamo un caffè o una bottiglia di acqua”.

Il 31 ottobre si celebra la festa di Halloween. C'è richiesta di articoli in vista di questa ricorrenza?

“E' già iniziata l'attesa, per quanto possiamo vedere. Qui si trovano costumi, maschere, zucche, candele e tutti gli oggetti e i simboli associati ad Halloween. L'assortimento è completo. Inoltre si trovano in occasione delle ricorrenze dei Santi e dei defunti – 1 e 2 novembre - ceri e lumini votivi elettrici”.

Avete in animo di aggiungere altri prodotti alla vostra lista?

“Certamente. Si possono già trovare le catene da neve per le auto visto che dal 15 novembre saranno obbligatorie nel bagagliaio per chi non avrà montato le gomme termiche. Da marzo, invece, saranno in vendita le biciclette per la città”.

Quante persone lavorano al Family Store?

“Una ventina, un terzo delle quali del territorio: le abbiamo assunte tra le tante che si sono presentate qui quando hanno letto su Altarimini.it che cercavamo personale”.



SUPERSTORE A FANANO DI GRADARA La stessa proprietà ha aperto un altro superstore di circa duemila metri quadrati – quello di Misano è di cinquemila - denominato DLC Market. E' situato in via Romagna 15, vicino alla rotatoria. Più di centomila gli articoli “indispensabili” in vendita. Il motto è: qualità e convenienza. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.



Pubbliredazionale