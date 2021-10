Calcio, il difensore della Nazionale di San Mirko Palazzi in ospedale per controlli

Sport

| 11:24 - 10 Ottobre 2021

Mirko Palazzi in barriera con Simoncini, Grandoni e Mularoni (Foto FSGC).

Il difensore della Nazionale di San Marino Mirko Palazzi ha passato la notte all’ospedale di Varsavia nel quale è stato sottoposto ieri ad accertamenti in seguito all’infortunio riscontrato nella partita con la Polonia. Al fine di proseguire con ulteriori controlli del caso e completare la terapia, si rende necessaria una permanenza di almeno un ulteriore giorno presso la struttura sanitaria della capitale polacca. Palazzi dunque non farà rientro quest’oggi con i compagni e si tratterrà ancora per qualche ora a Varsavia, dove con lui si tratterrà anche un membro della delegazione sammarinese per il tempo necessario al suo rientro a San Marino.