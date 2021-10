Basket C Silver, Angels sconfitti nella prima a Lugo (71-63)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 02:08 - 10 Ottobre 2021

Gli Angels durante un time out (Foto dal sito del club).

Comincia sul parquet del Palabanca l’avventura in C Silver per i Dulca Angels Santarcangelo, contro una della squadre che sicuramente si rileverà una delle candidate alla promozione. Alla fine ad esultare è la squadra di casa: 71-63

In avvio Bernardi si affida a Mazzotti in cabina di regia, la giovane guardia Mulazzani (classe 2004), Mancini (classe 2003), Ramilli e Fusco; Lugo risponde con Alessandrini, Agatensi, Baroncini, Silimbani e Ravaioli. Da subito i locali impongono il loro ritmo con Silimbani e Ravaioli, i gialloblù rispondono con Mazzotti e Pesaresi, ma rincorrendo fin da subito gli Aviators (22-15 al 10’).

Nel secondo periodo Lugo allunga la distanza dagli Angels grazie alla propria fisicità e l’ottima precisione al tiro da tre punti, i gialloblù scivolano a -15, ma Santarcangelo non molla mai, Coach Bernardi ricompone il gruppo e con l’energia e i canestri di Chiari, Ramilli e Mulazzani, i Dulca Angels sono sotto di 4 (38-34).

Nella ripresa coach Bernardi e compagni hanno la possibilità di andare avanti nel punteggio, ma qualche appoggio facile sbagliato permette ai locali di ritrovare fiducia e piazzare il break che si rivelerà decisivo. I biancoverdi con Alessandrini e Biadolino affondano gli Angels di nuovo a -18, Buzzone prova a contenere i danni ma poco cambia, alla pausa del terzo quarto il punteggio è sul 57-43.

Santarcangelo prova nell’utlimo periodo a rientrare con Daniel James e Francesco Fusco, ma Lugo con Ravaioli (MVP dell’incontro) e Marabini è lucida a punire tutte le disattenzioni della difesa gialloblù.Ora i ragazzi di coach Bernardi sono attesi all’esordio tra le mura amiche del Pala SGR sabato 16 ottobre alle ore 18.00 con Grifo Imola.

IL TABELLINO

Santarcangelo: Fusco 13, Mazzotti 4, Chiari 8, Pesaresi 8, Mulazzani 8, James 7, Ramilli 9, Buzzone 6, Mancini, Macaru n.e., Bonfè n.e., Nuvoli n.e., All. Bernardi

Lugo: Agatensi 5, Silimbani 7, Ravaioli 21, Baroncini 2, Biandolino 10, Marabini 13, Alessandrini 13, Valandro, Ricci, Squarcia, Arosti, Gentili. All. Casadei

PARZIALI (22-15; 38-34; 57-43)