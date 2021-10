Basket B, derby Rimini sfida Faenza. Tra i biancorossi out Mladenov

Sport

Rimini

| 19:53 - 09 Ottobre 2021

E' tempo di derby per RBR. Domenica alle 18 al Flaminio RivieraBanca ospita Raggisolaris Faenza (ore 18). Una sfida che si preannuncia davvero interessante, con i Raggisolaris che saranno galvanizzati dall’ottimo momento che stanno attraversando, mentre i padroni di casa vorranno riscattare il ko dell’esordio a Rieti contro la Real Sebastiani. Sugli spalti del Flaminio sono attesi molti tifosi faentini e il match sarà trasmesso anche su LNP Pass.

QUI RIMINI Il coach Mattia Ferrari commenta: “Faenza è la squadra più in forma del campionato, viene da sette vittorie di fila e ha vinto la Supercoppa, è in forma, gioca ben, difende con energia e attenzione, sono ben allenati. Noi navighiamo a vista, il momento non è semplice: siamo senza Tassinari e Mladenov e quindi saremo un po' corti. Ci siamo comunque per giocare una partita solida e sostanziosa”

Le indicazioni del match di Rieti?

“Parecchie. Ad esempio cosa devono fare i lunghi per essere più pericolosi, in attacco cosa fare per aprire il campo in maniera migliore e come trovare maggiore fluidità e sistemare i particolari difensivi. Tante sono le cose da mettere tante, ben venga che le scopriamo quasi subito per cui lavoriamo con obiettivi precisi per fare passi in avanti. Conto sui nostri tifosi per portare a casa la vittoria".

QUI FAENZA “Quello con Rimini è un derby che conosco bene – spiega il play\guardia Riccardo Ballabio -: lo scorso anno sono sempre state partite toste e belle da vedere in campionato e in Supercoppa e sono certo che sarà così anche questa volta. Affrontiamo una squadra molto forte e costruita per vincere, ma noi stiamo attraversando un ottimo momento e ci faremo valere. Bisognerà essere coesi verso un unico obiettivo per fare la nostra partita e giocare come sappiamo ovvero sereni e sicuri delle nostre potenzialità. Mi aspetto una partita molto tosta fisicamente, perché Rimini chiude molto bene l’area e quindi dovremo essere bravi a servire bene i nostri lunghi, mentre noi esterni dovremo penetrare e passare il pallone. Fondamentale sarà farli correre e colpirli con il contropiede e la transizione”.