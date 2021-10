Novafeltria: geometra scomparso nel nulla, aperte le ricerche

Cronaca

Novafeltria

| 18:17 - 09 Ottobre 2021



E' scomparso da casa, senza dare notizie di sè. In Alta Valmarecchia c'è apprensione per Christian Podestà, 40enne residente a Novafeltria, che si è allontanato da casa ieri (venerdì 8 ottobre). Questa mattina (sabato 9 ottobre) la compagna ha dato l'allarme, contattando i Carabinieri della compagnia di Novafeltria, che hanno attivato le ricerche. Podestà lavora come geometra, con studio a Sant'Agata Feltria. Chi dovesse avere informazioni su di lui, in riferimento alle ultime 24 ore, è pregato di contattare la compagnia Carabinieri di Novafeltria allo 0541 919500.